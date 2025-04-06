06 апреля 2025

Появились кадры захватывающих маневров российских летчиков на Су-34

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет способен выполнять в воздухе самые сложные фигуры, включая бочку
Самолет способен выполнять в воздухе самые сложные фигуры, включая бочку Фото:

Кадры работы бомбардировщиков Су-34, которые выполняют маневрирование и фигуры высшего пилотажа, появились в сети. Видео из кабины самолета выложено в telegram-канале «Кирилл Федоров/Война История Оружие».

«Летчики-бомбардировщики, управляющие Су-34 показали, на что способна данная машина. И ведь ее маневренность совсем не удивляет, ведь сделана она на базе истребителя», — сообщается в telegram-канале.

Ранее Су-34 уже демонстрировал свои возможности и высокий уровень надежности, успешно совершив посадку «на брюхо» без выдвижения шасси. Это также подтвердило профессионализм экипажа и конструктивную прочность самолета.

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Кадры работы бомбардировщиков Су-34, которые выполняют маневрирование и фигуры высшего пилотажа, появились в сети. Видео из кабины самолета выложено в telegram-канале «Кирилл Федоров/Война История Оружие». «Летчики-бомбардировщики, управляющие Су-34 показали, на что способна данная машина. И ведь ее маневренность совсем не удивляет, ведь сделана она на базе истребителя», — сообщается в telegram-канале. Ранее Су-34 уже демонстрировал свои возможности и высокий уровень надежности, успешно совершив посадку «на брюхо» без выдвижения шасси. Это также подтвердило профессионализм экипажа и конструктивную прочность самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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