Появились кадры захватывающих маневров российских летчиков на Су-34

Кадры работы бомбардировщиков Су-34, которые выполняют маневрирование и фигуры высшего пилотажа, появились в сети. Видео из кабины самолета выложено в telegram-канале «Кирилл Федоров/Война История Оружие».
«Летчики-бомбардировщики, управляющие Су-34 показали, на что способна данная машина. И ведь ее маневренность совсем не удивляет, ведь сделана она на базе истребителя», — сообщается в telegram-канале.
Ранее Су-34 уже демонстрировал свои возможности и высокий уровень надежности, успешно совершив посадку «на брюхо» без выдвижения шасси. Это также подтвердило профессионализм экипажа и конструктивную прочность самолета.
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