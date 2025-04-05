Челябинец напал с ножом на посетителя кафе из-за женщины

В Златоусте (Челябинская область) полицейские задержали 48-летнего жителя, который заступился за незнакомую женщину и нанес удары ножом 23-летнему посетителю кафе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Инцидент произошел в одном из заведений города. Конфликт начался, когда ранее судимый мужчина стал свидетелем ссоры между мужчиной и женщиной и решил заступиться за женщину. Перепалка оппонентов закончилось ножевыми ранениями, которые подозреваемый нанес молодому человеку, когда они возвращались из уборной обратно к столикам», — отмечает пресс-служба ведомства.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нападавшего и изъяли орудие преступления. Пострадавший молодой человек с колото-резаными ранами был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Задержанный, ранее уже имевший проблемы с законом, заключен под стражу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!