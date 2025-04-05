05 апреля 2025
04 апреля 2025

Челябинец напал с ножом на посетителя кафе из-за женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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На место происшествия прибыли полицейские
На место происшествия прибыли полицейские Фото:

В Златоусте (Челябинская область) полицейские задержали 48-летнего жителя, который заступился за незнакомую женщину и нанес удары ножом 23-летнему посетителю кафе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

«Инцидент произошел в одном из заведений города. Конфликт начался, когда ранее судимый мужчина стал свидетелем ссоры между мужчиной и женщиной и решил заступиться за женщину. Перепалка оппонентов закончилось ножевыми ранениями, которые подозреваемый нанес молодому человеку, когда они возвращались из уборной обратно к столикам», — отмечает пресс-служба ведомства. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нападавшего и изъяли орудие преступления. Пострадавший молодой человек с колото-резаными ранами был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Задержанный, ранее уже имевший проблемы с законом, заключен под стражу.

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В Златоусте (Челябинская область) полицейские задержали 48-летнего жителя, который заступился за незнакомую женщину и нанес удары ножом 23-летнему посетителю кафе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.  «Инцидент произошел в одном из заведений города. Конфликт начался, когда ранее судимый мужчина стал свидетелем ссоры между мужчиной и женщиной и решил заступиться за женщину. Перепалка оппонентов закончилось ножевыми ранениями, которые подозреваемый нанес молодому человеку, когда они возвращались из уборной обратно к столикам», — отмечает пресс-служба ведомства.  Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нападавшего и изъяли орудие преступления. Пострадавший молодой человек с колото-резаными ранами был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Задержанный, ранее уже имевший проблемы с законом, заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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