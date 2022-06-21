21 июня 2022

В Тюмени из-за санкций появятся новые рабочие места

© Служба новостей «URA.RU»
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Швейные мастерские «Модного дома SHISHKIN». Екатеринбург, швея, пошивной цех, шив одежды, пошив одежды, швейные мастерские, ателье, портные
В России появилась новая ниша для развития предпринимательства Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за введения санкций у тюменской фабрики «Швецъ» в разы выросли заказы от российских предприятий на пошив одежды, в связи с чем было принято решение расширить производство и создать 200 новых рабочих мест. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель фабрики Мария Герасименко.

«До введения санкций российские компании активно закупали швейную продукцию за рубежом. Теперь из-за новых обстоятельств компании активно начали делать заказы у отечественных производителей, вследствие чего фабрика „Швецъ“ решила увеличить штат сотрудников на 200 человек, и это скорее всего не предел», — прокомментировала ситуацию Герасименко.

Также Герасименко отметила, что в стране уже давно не было крупных производств по пошиву одежды на заказ. В связи с обстоятельствами, на российском рынке появилась новая ниша для развития предпринимательства, а в частности легкой промышленности.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские строительные компании начали замещать импорт на дальнем востоке. В частности, импортозамещающие материалы поставляются в 15 регионов РФ.

Развитие направления импортозамещения в России выросло после ввода санкций странами Запада из-за начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.

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Из-за введения санкций у тюменской фабрики «Швецъ» в разы выросли заказы от российских предприятий на пошив одежды, в связи с чем было принято решение расширить производство и создать 200 новых рабочих мест. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель фабрики Мария Герасименко. «До введения санкций российские компании активно закупали швейную продукцию за рубежом. Теперь из-за новых обстоятельств компании активно начали делать заказы у отечественных производителей, вследствие чего фабрика „Швецъ“ решила увеличить штат сотрудников на 200 человек, и это скорее всего не предел», — прокомментировала ситуацию Герасименко. Также Герасименко отметила, что в стране уже давно не было крупных производств по пошиву одежды на заказ. В связи с обстоятельствами, на российском рынке появилась новая ниша для развития предпринимательства, а в частности легкой промышленности. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские строительные компании начали замещать импорт на дальнем востоке. В частности, импортозамещающие материалы поставляются в 15 регионов РФ. Развитие направления импортозамещения в России выросло после ввода санкций странами Запада из-за начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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