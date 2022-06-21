В Тюмени из-за санкций появятся новые рабочие места

В России появилась новая ниша для развития предпринимательства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за введения санкций у тюменской фабрики «Швецъ» в разы выросли заказы от российских предприятий на пошив одежды, в связи с чем было принято решение расширить производство и создать 200 новых рабочих мест. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель фабрики Мария Герасименко.

«До введения санкций российские компании активно закупали швейную продукцию за рубежом. Теперь из-за новых обстоятельств компании активно начали делать заказы у отечественных производителей, вследствие чего фабрика „Швецъ“ решила увеличить штат сотрудников на 200 человек, и это скорее всего не предел», — прокомментировала ситуацию Герасименко.

Также Герасименко отметила, что в стране уже давно не было крупных производств по пошиву одежды на заказ. В связи с обстоятельствами, на российском рынке появилась новая ниша для развития предпринимательства, а в частности легкой промышленности.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские строительные компании начали замещать импорт на дальнем востоке. В частности, импортозамещающие материалы поставляются в 15 регионов РФ.

Развитие направления импортозамещения в России выросло после ввода санкций странами Запада из-за начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.