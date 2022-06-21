Тюменские депутаты предложили отменить плату за дороги на курорты

Депутаты Тюменской областной думы внесли в региональный парламент предложение сделать бесплатными платные дороги к курортам России во время летних отпусков. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЛДПР. После одобрения облдумы предложение планируется направить в правительство РФ.
«В связи с введением ограничения полетов в аэропорты 11 городов на юге России значительно обострилась проблема транспортной доступности курортных зон. Даже резкое повышение нагрузки на железнодорожное сообщение в период летних отпусков позволяет лишь частично решить вопрос. Сложности с железнодорожной логистикой нередко предусматривают необходимость совершать несколько пересадок, что создает пассажирам дополнительные неудобства, особенно для семей с детьми. В сложившейся ситуации автотранспорт остается единственной альтернативой», — объяснили в партии необходимость изменений.
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Депутаты Тюменской областной думы внесли в региональный парламент предложение сделать бесплатными платные дороги к курортам России во время летних отпусков. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЛДПР. После одобрения облдумы предложение планируется направить в правительство РФ. «В связи с введением ограничения полетов в аэропорты 11 городов на юге России значительно обострилась проблема транспортной доступности курортных зон. Даже резкое повышение нагрузки на железнодорожное сообщение в период летних отпусков позволяет лишь частично решить вопрос. Сложности с железнодорожной логистикой нередко предусматривают необходимость совершать несколько пересадок, что создает пассажирам дополнительные неудобства, особенно для семей с детьми. В сложившейся ситуации автотранспорт остается единственной альтернативой», — объяснили в партии необходимость изменений. Ранее агентство писало, что тюменские парламентарии предложили освободить от транспортного налога владельцев электромобилей. По мнению депутатов, принятие поправок поспособствует развитию рынка экологичных автомобилей.