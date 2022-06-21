Тюменские депутаты предложили отменить плату за дороги на курорты

22 июня 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Плату за проезд по трассам просят отменить на время летних отпусков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Тюменской областной думы внесли в региональный парламент предложение сделать бесплатными платные дороги к курортам России во время летних отпусков. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЛДПР. После одобрения облдумы предложение планируется направить в правительство РФ. «В связи с введением ограничения полетов в аэропорты 11 городов на юге России значительно обострилась проблема транспортной доступности курортных зон. Даже резкое повышение нагрузки на железнодорожное сообщение в период летних отпусков позволяет лишь частично решить вопрос. Сложности с железнодорожной логистикой нередко предусматривают необходимость совершать несколько пересадок, что создает пассажирам дополнительные неудобства, особенно для семей с детьми. В сложившейся ситуации автотранспорт остается единственной альтернативой», — объяснили в партии необходимость изменений. Ранее агентство писало, что тюменские парламентарии предложили освободить от транспортного налога владельцев электромобилей. По мнению депутатов, принятие поправок поспособствует развитию рынка экологичных автомобилей. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Депутаты Тюменской областной думы внесли в региональный парламент предложение сделать бесплатными платные дороги к курортам России во время летних отпусков. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЛДПР. После одобрения облдумы предложение планируется направить в правительство РФ. «В связи с введением ограничения полетов в аэропорты 11 городов на юге России значительно обострилась проблема транспортной доступности курортных зон. Даже резкое повышение нагрузки на железнодорожное сообщение в период летних отпусков позволяет лишь частично решить вопрос. Сложности с железнодорожной логистикой нередко предусматривают необходимость совершать несколько пересадок, что создает пассажирам дополнительные неудобства, особенно для семей с детьми. В сложившейся ситуации автотранспорт остается единственной альтернативой», — объяснили в партии необходимость изменений. Ранее агентство писало, что тюменские парламентарии предложили освободить от транспортного налога владельцев электромобилей. По мнению депутатов, принятие поправок поспособствует развитию рынка экологичных автомобилей.