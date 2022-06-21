Ради строительства новой развязки в Тюмени снесут сотни деревьев

22 июня 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Деревьями пожертвуют ради развязки, но взамен высадят другие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за строительства новой развязки в районе деревни Патрушево, вблизи Тюмени снесут более 600 деревьев. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области. «На Червишевском тракте началось строительство транспортной развязки в районе деревни Патрушево. Специалисты показали территории, которые придется очистить от растительности для начала строительства. Предстоит снести 602 дерева. Из них около 380 — это бальзамические тополя, которые сильно пушатся», — рассказали URA.RU в ГУСе. Развязка будет иметь форму неполного клеверного листа. Один съезд убрали, чтобы сохранить памятник природы «Тополя». Эту часть объекта заменит разворотная петля ближе к району Ожогино. Что до уничтоженных деревьев, то взамен них положена компенсация. Строители высадят 1 000 новых саженцев — березы, яблони, сосны и пирамидальные тополя. Место высадки выберут вместе с жителями соседних поселков. Также строители выплатят 2,4 млн рублей, которые пойдут на озеленение. Развязку на подъезде к Тюмени будет строить АО «ТОДЭП». Стоимость контракта 1,9 млрд рублей. Окончание работ — 30 ноября 2023 года. Ране URA.RU писало, что тюменцы пожаловались на вырубку деревьев в микрорайоне Тюменская слобода. Часть насаждений удалось спасти. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Из-за строительства новой развязки в районе деревни Патрушево, вблизи Тюмени снесут более 600 деревьев. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области. «На Червишевском тракте началось строительство транспортной развязки в районе деревни Патрушево. Специалисты показали территории, которые придется очистить от растительности для начала строительства. Предстоит снести 602 дерева. Из них около 380 — это бальзамические тополя, которые сильно пушатся», — рассказали URA.RU в ГУСе. Развязка будет иметь форму неполного клеверного листа. Один съезд убрали, чтобы сохранить памятник природы «Тополя». Эту часть объекта заменит разворотная петля ближе к району Ожогино. Что до уничтоженных деревьев, то взамен них положена компенсация. Строители высадят 1 000 новых саженцев — березы, яблони, сосны и пирамидальные тополя. Место высадки выберут вместе с жителями соседних поселков. Также строители выплатят 2,4 млн рублей, которые пойдут на озеленение. Развязку на подъезде к Тюмени будет строить АО «ТОДЭП». Стоимость контракта 1,9 млрд рублей. Окончание работ — 30 ноября 2023 года. Ране URA.RU писало, что тюменцы пожаловались на вырубку деревьев в микрорайоне Тюменская слобода. Часть насаждений удалось спасти.