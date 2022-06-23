Перед зданием курганского правительства устроят раскопки

В Кургане устроят раскопки перед зданием областного правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Водный Союз» заменит трубы перед зданием правительства Курганской области сразу после завершения работ на ул. М.Горького. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Бригады компании заменят трубы по ул. М.Горького на участке от ул. Пичугина до ул. Пролетарской, работы начнутся 26 июня и продлятся в течение полутора-двух недель. В начале июля бригады перейдут на ул. Гоголя. Здесь под замену попадет участок трубы от ул. Гоголя,56 (здание областного Правительства) до ул. Томина», — говорится в сообщении.

Работы будут вестись методом горизонтально направленного бурения. «Это позволит сократить площадь раскопок и уменьшить время как на производство работ, так и на последующее восстановление благоустройства», — отмечает главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов.

Он также уточнил, что перекладка участка водопровода от ул. Володарского до ул. Томина потребует перекрытия дороги на всем участке проведения ремонтных работ. О дате и времени ограничения движения курганцам сообщат позже. Работы по перекладке аварийных коммунальных сетей проводятся под улицами, где в этом году запланирован ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц перекрыли оживленный перекресток. Из-за ремонтных работ движение транспорта закрыто на пересечении улиц Блюхера и Карла Маркса до 15 июля.