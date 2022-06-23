В Тюмени осудили бизнесмена, из-за которого погибли 3 человека

Бизнесмен, продававший тюменцам паленую водку, отправлен в колонию на 4 года 6 месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесмен, продававший жителям Тюмени метилосодержащую жидкость под видом водки, признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ — производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Об этом сообщает официальный сайт регионального СК по Тюменской области. После употребления паленой водки, купленной у предпринимателя, в Тюмени скончались три человека.

«Собранные СУ СК РФ по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Тюмени 1975 года рождения. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц», — указано в сообщении СК.

Следствием установлено, что в декабре 2021 осужденный купил у знакомого 80 бутылок с метилосодержащей жидкостью под этикеткой «Царская охота». В период с конца декабря того же года по январь 2022 года мужчина продавал паленую водку через магазин — склад, расположенный в одном из микрорайонов Тюмени. После ее употребления трое человек скончались. Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших на 200 тыс. рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что в начале 2022 года в Тюмени произошло массовое отравление метиловым спиртом, жертвами которого стали 9 человек. Все они приобрели метилосодержащую жидкость в местных магазинах. Она продавалась там под видом водки.

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