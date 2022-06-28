В Тюмени военных кормили просроченной продукцией

Чайная на территории общежитии для курсантов ТВВИКУ продавала просрочку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В общежитии для курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) чайная «Богатырь» продавала просроченную продукцию. Заведение относится к АО «Военторг-Центр». Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда Тюменской области.

«16 апреля 2022 года военной прокуратурой Тюменского гарнизона совместно со специалистами ФГКУ „1026 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора“ Минобороны России проведена проверка чайной „Богатырь“, расположенной по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Льва Толстого, 1. <…> Как установлено проведенной проверкой ответчик осуществляет реализацию пищевой продукции в чайной „Богатырь“. В ходе проверки установлено, что реализовывалась пищевая продукция с истекшим сроком годности и без маркировки и оформленных на нее сопроводительных документов», — говорится в материалах дела.

Отмечается, что из чайной изъяли сгущенку, воду, глазированные сырки, комплексные наборы питания, йогурты, злаковые батончики. Срок годности некоторых продуктов истек еще в январе 2021 года. За продажу просрочки и продукции без маркировок суд назначил заведению штраф в размере 100 тысяч рублей.