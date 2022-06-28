28 июня 2022

В Тюмени военных кормили просроченной продукцией

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Пункт Православной службы Милосердия на улице Юлиуса Фучика. Екатеринбург, сахар, гречка, бакалея, продукты питания, гречневая крупа
Чайная на территории общежитии для курсантов ТВВИКУ продавала просрочку Фото:

В общежитии для курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) чайная «Богатырь» продавала просроченную продукцию. Заведение относится к АО «Военторг-Центр». Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда Тюменской области.

«16 апреля 2022 года военной прокуратурой Тюменского гарнизона совместно со специалистами ФГКУ „1026 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора“ Минобороны России проведена проверка чайной „Богатырь“, расположенной по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Льва Толстого, 1. <…> Как установлено проведенной проверкой ответчик осуществляет реализацию пищевой продукции в чайной „Богатырь“. В ходе проверки установлено, что реализовывалась пищевая продукция с истекшим сроком годности и без маркировки и оформленных на нее сопроводительных документов», — говорится в материалах дела.

Отмечается, что из чайной изъяли сгущенку, воду, глазированные сырки, комплексные наборы питания, йогурты, злаковые батончики. Срок годности некоторых продуктов истек еще в январе 2021 года. За продажу просрочки и продукции без маркировок суд назначил заведению штраф в размере 100 тысяч рублей.

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В общежитии для курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) чайная «Богатырь» продавала просроченную продукцию. Заведение относится к АО «Военторг-Центр». Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда Тюменской области. «16 апреля 2022 года военной прокуратурой Тюменского гарнизона совместно со специалистами ФГКУ „1026 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора“ Минобороны России проведена проверка чайной „Богатырь“, расположенной по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Льва Толстого, 1. <…> Как установлено проведенной проверкой ответчик осуществляет реализацию пищевой продукции в чайной „Богатырь“. В ходе проверки установлено, что реализовывалась пищевая продукция с истекшим сроком годности и без маркировки и оформленных на нее сопроводительных документов», — говорится в материалах дела. Отмечается, что из чайной изъяли сгущенку, воду, глазированные сырки, комплексные наборы питания, йогурты, злаковые батончики. Срок годности некоторых продуктов истек еще в январе 2021 года. За продажу просрочки и продукции без маркировок суд назначил заведению штраф в размере 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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