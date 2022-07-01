Тюменский военный вернулся из украинского плена в Россию

Тюменский военный был в плену на Украине (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Россию вернулся тюменский военный, который был в плену на Украине. Информацию журналистам подтвердил уполномоченный по правам человека.
«Лейтенант возвращен в Россию при обмене», — рассказал уполномоченный по правам человека. Об этом сообщает издание 72.ru.
Ранее URA.RU писало, что офицер из Тюмени попал в плен во время проведения спецоперации на Украине. Тогда отмечали, что велись переговоры по его возвращению.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.
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