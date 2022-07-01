01 июля 2022
30 июня 2022

Тюменский военный вернулся из украинского плена в Россию

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Тюменский военный был в плену на Украине (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Россию вернулся тюменский военный, который был в плену на Украине. Информацию журналистам подтвердил уполномоченный по правам человека.

«Лейтенант возвращен в Россию при обмене», — рассказал уполномоченный по правам человека. Об этом сообщает издание 72.ru.

Ранее URA.RU писало, что офицер из Тюмени попал в плен во время проведения спецоперации на Украине. Тогда отмечали, что велись переговоры по его возвращению.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.

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В Россию вернулся тюменский военный, который был в плену на Украине. Информацию журналистам подтвердил уполномоченный по правам человека. «Лейтенант возвращен в Россию при обмене», — рассказал уполномоченный по правам человека. Об этом сообщает издание 72.ru. Ранее URA.RU писало, что офицер из Тюмени попал в плен во время проведения спецоперации на Украине. Тогда отмечали, что велись переговоры по его возвращению. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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