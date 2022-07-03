Жители ЯНАО задали сотни вопросов губернатору Артюхову

Дмитрий Артюхов ответит на все вопросы в прямом эфире
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ответит на вопросы жителей в прямом эфире уже завтра в 19:00 во «ВКонтакте». Сейчас руководителю региона написали более 700 человек, сообщили в telegram-канале, связанном с правительством ЯНАО.
«К этому часу губернатору написали 711 ямальцев. Под постами — 411 комментариев, 165 сообщений в личку, 135 вопросов собрал чат-бот «Ямал.Официально», — написали в telegram-канале «Пул 89».
Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском по инициативе Дмитрия Артюхова построят ледовый дворец. Его площадь составит шесть с половиной тысяч метров.
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