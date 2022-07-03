03 июля 2022
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01 июля 2022

Жители ЯНАО задали сотни вопросов губернатору Артюхову

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов ответит на все вопросы в прямом эфире Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ответит на вопросы жителей в прямом эфире уже завтра в 19:00 во «ВКонтакте». Сейчас руководителю региона написали более 700 человек, сообщили в telegram-канале, связанном с правительством ЯНАО.

«К этому часу губернатору написали 711 ямальцев. Под постами — 411 комментариев, 165 сообщений в личку, 135 вопросов собрал чат-бот «Ямал.Официально», — написали в telegram-канале «Пул 89».

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском по инициативе Дмитрия Артюхова построят ледовый дворец. Его площадь составит шесть с половиной тысяч метров.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ответит на вопросы жителей в прямом эфире уже завтра в 19:00 во «ВКонтакте». Сейчас руководителю региона написали более 700 человек, сообщили в telegram-канале, связанном с правительством ЯНАО. «К этому часу губернатору написали 711 ямальцев. Под постами — 411 комментариев, 165 сообщений в личку, 135 вопросов собрал чат-бот «Ямал.Официально», — написали в telegram-канале «Пул 89». Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском по инициативе Дмитрия Артюхова построят ледовый дворец. Его площадь составит шесть с половиной тысяч метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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