В Тюменской области нашли труп рыбака

Тело мужчины обнаружили в реке Вагай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тело 66-летнего мужчины, утонувшего во время рыбалки, нашли в реке в Вагайском районе Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

«4 июля спасатели выезжали в район поселка Заречный Вагайского района. На реке Вагай искали рыбака 1956 года рождения. 3 июля местные жители обнаружили затопленную деревянную лодку мужчины. При проведении водолазных работ тело рыбака было извлечено из реки», — рассказали URA.RU в ТОСЭР.

Там также добавили, что аналогичный поиск 5 июля проходит на Иртыше, неподалеку от одноименного поселка в том же районе. Там пропал мужчина 1958 года рождения. Лодка, на которой он рыбачил, перевернулась. Рыбак выпал из нее и больше его никто не видел.

Ранее URA.RU писало, что в июне в деревне Черкашина Тобольского района обнаружили труп рыбака. Перед этим мужчина ушел проверять сети и пропал. Спасатели просят тюменцев не пренебрегать безопасностью и не игнорировать спасательные жилеты при нахождении на воде и возле нее.