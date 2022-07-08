В Новом Уренгое до ноября подведут газ к десяткам объектов

На Ямале работы по газификации идут согласно намеченному плану Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Новом Уренгое до ноября планируется завершить газификацию 33 объектов. Работы идут согласно графика, сообщил вице-спикер заксобрания ЯНАО, депутат от партии «Единая Россия» Алексей Ситников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В этом году в Новом Уренгое газифицируют 33 объекта, включая 23 домовладения в районах, предназначенных для ИЖС. Также будут газифицированы 10 юридических объектов — дачных и садовых некоммерческих товариществ. Завершение всех работ запланировано в конце октября», — сообщил Ситников.

В настоящее время работы по газификации идут на семи объектах. На очереди — микрорайоны «Виктория» и «Заозерный», дачные товарищества «Титан», «Фемида», «Дунай», «Простоквашино» и «Ермак».

Ситников также отметил, что и в целом по округу работы идут согласно намеченному плану. Программа газификации находится на особом контроле губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Ранее URA.RU рассказало, что бизнесменам, ведущим работы по газификации, власти Муравленко вручат специальные гранты. Средства грантов предоставляются безвозмездно, но на конкурсной основе.