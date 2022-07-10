Жители Курганской области отказываются от ипотечного кредитования

Средний размер ипотечного кредита в Курганской области в текущем году — 2 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Согласно статистике, жители Курганской области стали брать меньше ипотечных кредитов. Территория находится на 12 месте в рейтинге регионов РФ, передают СМИ.

«Динамика количества ипотечных кредитов за 5 месяцев 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года — минус 33,2%. Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1 тысячу человек экономически активного населения — 28,4», — написано на сайте РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что жители Кургана стали чаще покупать вторичное жилье в ипотеку после снижения ставки по ней до 10,5%. Об этом URA.RU сообщили участники местного рынка недвижимости.