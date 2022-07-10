10 июля 2022
09 июля 2022
08 июля 2022

Жители Курганской области отказываются от ипотечного кредитования

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург, недвижимость, новое жилье, новый дом, новостройки, екатерининский парк
Средний размер ипотечного кредита в Курганской области в текущем году — 2 млн рублей Фото:

Согласно статистике, жители Курганской области стали брать меньше ипотечных кредитов. Территория находится на 12 месте в рейтинге регионов РФ, передают СМИ.

«Динамика количества ипотечных кредитов за 5 месяцев 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года — минус 33,2%. Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1 тысячу человек экономически активного населения — 28,4», — написано на сайте РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что жители Кургана стали чаще покупать вторичное жилье в ипотеку после снижения ставки по ней до 10,5%. Об этом URA.RU сообщили участники местного рынка недвижимости.

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Согласно статистике, жители Курганской области стали брать меньше ипотечных кредитов. Территория находится на 12 месте в рейтинге регионов РФ, передают СМИ. «Динамика количества ипотечных кредитов за 5 месяцев 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года — минус 33,2%. Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1 тысячу человек экономически активного населения — 28,4», — написано на сайте РИА «Новости». Ранее сообщалось, что жители Кургана стали чаще покупать вторичное жилье в ипотеку после снижения ставки по ней до 10,5%. Об этом URA.RU сообщили участники местного рынка недвижимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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