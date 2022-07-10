Жителя ЯНАО забили до смерти из-за громкой музыки

Обвиняемый воспринял действия погибшего как агрессивные, из-за чего его забил до смерти Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Молодой житель Тарко-Сале (Пуровский район, ЯНАО) убил земляка из-за громкой музыки. Как сообщается на сайте СУ СКР, обвиняемый воспринял поведение погибшего как агрессивное, в результате чего избил его до смерти.

«По данным следствия, в городе Тарко-Сале 13 мая 2022 года в позднее вечернее время компания молодых людей распивала спиртное. В какой-то момент нетрезвая компания переместилась на улицу, где хозяин квартиры внезапно побежал в сторону шедшей мимо дома группы молодых людей. Вступив с мужчиной в конфликт, 19-летний юноша нанес потерпевшему множественные удары в область головы и туловища, от которых тот упал, ударившись затылком об асфальто-бетонное покрытие тротуар», — говорится в сообщении.

По результатам экспертизы мужчина погиб из-за закрытой черепно-мозговой травмы и комплекса входящих в нее повреждений. Обвиняемый в убийстве дал явку с повинной и помогал следствию в раскрытии преступления. В настоящее время уголовное дело было передано для рассмотрения в суд. Помимо этого пресс-служба добавляет, что соседи погибшего неоднократно просили его соблюдать общественный порядок, а также не слушать громко музыку.

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