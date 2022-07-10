Синоптики предупредили жителей ЯНАО о дождях и ветре

В некоторых местах ЯНАО скорость ветра составит 14 м/с Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО на этой неделе ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер. При этом температура воздуха может подняться до +26 °C. Такой информацией поделились на сайте синоптики «Обь-Иртышского УГМС».

Во вторник погода по региону поднимется от +14 до +19 °C. Местами столбики термометров поднимутся до +24°C. Скорость ветра составит 7-12 м/с в восточной части региона и 4-9 м/с в западной. В некоторых частях округа пройдут кратковременные дожди.

В среду ветер усилится до 9-14 м/с на востоке ЯНАО и 6-11 м/с на западе. Температура воздуха останется в пределах от +14 до +19°C, в отдельных районах поднимется до +25°C. Местами ожидаются кратковременные дожди.

В четверг продолжат идти небольшие дожди в определенных частях региона. Температура поднимется до +16…+21°C, местами до +26°C. Скорость ветра немного ослабнет и составит 8-13 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за сухих гроз и малозначительных осадков в ЯНАО бушуют лесные пожары. К борьбе с новой волной возгораний привлекли почти 100 человек.