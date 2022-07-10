Бесплатный концерт группы «Иванушки International» прошел в Тюмени 10 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время концерта группы «Иванушки International», который прошел на площади 400-летия Тюмени 10 июля, двум жительницам города понадобилась медицинская помощь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Там уточнили, что еще одна женщина обратилась к врачам до начала выступления артистов. Медики диагностировали у нее перелом носа.

«В 14:10 женщину доставили в приемное отделение ОКБ №2, где пациентка получила всю необходимую помощь и была отправлена домой на домашнее лечение с закрытым переломом костей носа. Травму она получила самостоятельно. Другая пациентка доставлена в приемное отделение ОКБ №2 в 20:25 с жалобами на плохое самочувствие. Там она получила всю необходимую помощь, ей рекомендовано прохождение дальнейшего лечение амбулаторно по месту жительства», — пояснили агентству в пресс-службе регионального депздрава.

Еще одна жительница Тюмени также пожаловалась медикам на плохое самочувствие. Помощь ей была оказана на месте.

Концерт группы «Иванушки International» прошел в Тюмени 10 июля. Выступление артистов оплатил ресторанный холдинг «МаксиМ». Компания организовала праздник в честь своего 30-летия.