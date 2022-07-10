Тюменцы недовольны ночными «дискотеками» под окнами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители домов за ТРЦ «Сити Молл» в Тюмени недовольны ночными «дискотеками», которые устраиваются на парковке торгового центра. Пост с видео был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Улица Беляева, парковка ТРЦ „Сити Молл“. Жильцы устали, от постоянных тусовок. Как решать подобное в правовом ключе, если полиция ответила отказом приехать», — написал анонимный автор поста.

В комментариях тюменцы стали предлагать решение проблемы. «Может молодежь, которая любит в ночное время потусоваться весело на улице переехать в деревню? Создать свою ночную деревню», — написала Валерия Иванова. «Можете переехать в лес там тихо», — предложил жильцам дома Артур Мухамедьяров. «Написать жалобу на бездействие сотрудников полиции», — высказалась Светлана Петрова.

На звонок агентства в УМВД России по Тюменской области не ответили. Им был направлен письменный запрос.