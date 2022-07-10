В Тюмени мужчина выпал из окна многоэтажки

В Тюмени в районе улицы Пермякова мужчина выпал из окна многоэтажного дома. Информацию об этом URA.RU подтвердили в департаменте здравоохранения региона.
«Сообщение поступило в 12:10, скорая прибыла в 12:15. Констатировали смерть на месте. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Как сообщает издание 72.RU со ссылкой на очевидцев, мужчина выпал из окна многоэтажки.
Агентство URA.RU направило запрос в управление Следственного комитета по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени под окнами дома на улице Рижской обнаружили труп мужчины. Как сообщили в управлении регионального Следственного комитета, после осмотра тела не было обнаружено признаков криминального характера смерти.
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В Тюмени в районе улицы Пермякова мужчина выпал из окна многоэтажного дома. Информацию об этом URA.RU подтвердили в департаменте здравоохранения региона. «Сообщение поступило в 12:10, скорая прибыла в 12:15. Констатировали смерть на месте. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Как сообщает издание 72.RU со ссылкой на очевидцев, мужчина выпал из окна многоэтажки. Агентство URA.RU направило запрос в управление Следственного комитета по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени под окнами дома на улице Рижской обнаружили труп мужчины. Как сообщили в управлении регионального Следственного комитета, после осмотра тела не было обнаружено признаков криминального характера смерти.