В ЯНАО разыскивают пропавшего мужчину

Местонахождение мужчины неизвестно с 11 июля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) пропал 41-летний мужчина. Информация об этом опубликована в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Иванов Сергей Павлович, 41 год, Новый Уренгой, ЯНАО», — указано в сообщении.

Рост мужчины составляет 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые. Был одет в сине-голубую кофту, голубые джинсы и светло-бежевые кроссовки. Местонахождение мужчины неизвестно с 11 июля. Информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.

В УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) пропал 16-летний подросток. Информацию опубликовали в соцсетях поисково-спасательного отряда «Ямал».

В ЯНАО ищут пропавшего мужчину Поисковый отряд «ЛизаАлерт», «ВКонтакте»