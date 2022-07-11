В ЯНАО разыскивают пропавшего мужчину

В Новом Уренгое (ЯНАО) пропал 41-летний мужчина. Информация об этом опубликована в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Иванов Сергей Павлович, 41 год, Новый Уренгой, ЯНАО», — указано в сообщении.
Рост мужчины составляет 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые. Был одет в сине-голубую кофту, голубые джинсы и светло-бежевые кроссовки. Местонахождение мужчины неизвестно с 11 июля. Информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.
В УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) пропал 16-летний подросток. Информацию опубликовали в соцсетях поисково-спасательного отряда «Ямал».
В ЯНАО ищут пропавшего мужчину
Поисковый отряд «ЛизаАлерт», «ВКонтакте»
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В Новом Уренгое (ЯНАО) пропал 41-летний мужчина. Информация об этом опубликована в группе поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Иванов Сергей Павлович, 41 год, Новый Уренгой, ЯНАО», — указано в сообщении. Рост мужчины составляет 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые. Был одет в сине-голубую кофту, голубые джинсы и светло-бежевые кроссовки. Местонахождение мужчины неизвестно с 11 июля. Информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии 8-800-700-54-52. В УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) пропал 16-летний подросток. Информацию опубликовали в соцсетях поисково-спасательного отряда «Ямал».