Молодая девушка заблудилась в лесу, у нее начались аллергия и приступ астмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Добровольцы отряда «ТюменьРегионСпас» нашли девушку, потерявшуюся в лесу, и экстренно доставили ее к медикам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе отряда. Пострадавшая страдает астмой, в лесополосе на нее напала змея, случился приступ.

«О заявке мы узнали от МЧС, вечером 9 июля. Девушка ушла в лес из деревни Железный перебор, никого не предупредив. С собой у нее был кнопочный телефон, сначала она выходила на связь, описывала ориентиры. Но затем сообщила, что ее укусила змея, она ничего не видит, и перестала нам отвечать», — рассказала URA.RU пресс-секретарь отряда «ТюменьРегионСпас» Виктория Тропынина.

Как оказалось, девушка страдает астмой, у нее случился приступ, она потеряла сознание. Последнее, что она описала — это пилорама. Но на картах подобного объекта добровольцы не нашли. Тогда они запустили дрон, и уже с воздуха обнаружили место.

«Девушку нашли у дороги, на солнцепеке, в 300 метрах от поселка Железный перебор. Наши ребята осторожно перенесли ее в машину, приняли все меры первой помощи, положенные при укусе змеей, и поехали в сторону Тюмени, попутно вызывая скорую помощь. Было очень страшно не успеть», — вспоминает Виктория Тропынина.

С собой у пострадавшей не было необходимых ей лекарств. К счастью, у одного из спасателей такое же заболевание, и он смог помочь. По итогу, прибыв в Тюмень, добровольцы увидели на заправке реанимационный автомобиль. Девушку передали медикам.

Позднее стало известно, что причиной потери сознания мог стать не укус змеи, а какого-то насекомого, спровоцировавший аллергический шок. В настоящее время пострадавшая находится дома, ей прописали необходимое лечение.

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