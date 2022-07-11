В Тюменской области не смогли спасти тонущего подростка

12 июля 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Парня пытались спасти, но безуспешно (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подросток из Тюмени, гостивший у родственников в Ишиме, утонул во время купания в запрещенном месте, несмотря на то, что друзья пытались его спасти. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ишима. Парню было 17 лет. «Днем 11 июля произошел несчастный случай. На старице реки Ишим, на территории СНТ „Локомотив“ (место, не предназначенное для купания), утонул 17-летний житель Тюмени, гостивший в Ишиме у родственников», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Молодой человек отдыхал вместе с друзьями. Они пытались спасти парня, но не смогли. Ранее URA.RU писало, что по состоянию на утро 11 июля с начала летнего сезона в Тюменской области на водоемах утонули уже 17 человек. Пятеро из них были несовершеннолетними.

Подросток из Тюмени, гостивший у родственников в Ишиме, утонул во время купания в запрещенном месте, несмотря на то, что друзья пытались его спасти. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ишима. Парню было 17 лет. «Днем 11 июля произошел несчастный случай. На старице реки Ишим, на территории СНТ „Локомотив“ (место, не предназначенное для купания), утонул 17-летний житель Тюмени, гостивший в Ишиме у родственников», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Молодой человек отдыхал вместе с друзьями. Они пытались спасти парня, но не смогли. Ранее URA.RU писало, что по состоянию на утро 11 июля с начала летнего сезона в Тюменской области на водоемах утонули уже 17 человек. Пятеро из них были несовершеннолетними.