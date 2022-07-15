15 июля 2022
14 июля 2022

Тюмень накрыло сильным дождем с грозой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
В Тюмень пришла непогода (архивное фото) Фото:

На город Тюмень обрушился сильный дождь с грозой после жарких дней. Местные жители делятся видео и эмоциями в социальных сетях.

«Довольны?» — спросил анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Автор также прикрепил видео непогоды.

«Очень-очень довольна», — прокомментировала пост Туркана Смирнова. «Ура! Прохлада», — отвечает Кристина Соловьева. «Сегодня жестко было, так что да», — пишет Антон Киви. «Утром, пожалуйста, лето включите», — просит Ирина Тюменская.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменскую область придет опасная погода. Метеорологи предсказали, что 16 июля на регион обрушится гроза, град и штормовой ветер. В МЧС порекомендовали тюменцам прятаться от сильного ветра в зданиях, а также не находиться у плохо закрепленных конструкций и линий электропередач, строек и рекламных щитов.

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На город Тюмень обрушился сильный дождь с грозой после жарких дней. Местные жители делятся видео и эмоциями в социальных сетях. «Довольны?» — спросил анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Автор также прикрепил видео непогоды. «Очень-очень довольна», — прокомментировала пост Туркана Смирнова. «Ура! Прохлада», — отвечает Кристина Соловьева. «Сегодня жестко было, так что да», — пишет Антон Киви. «Утром, пожалуйста, лето включите», — просит Ирина Тюменская. Ранее URA.RU писало, что в Тюменскую область придет опасная погода. Метеорологи предсказали, что 16 июля на регион обрушится гроза, град и штормовой ветер. В МЧС порекомендовали тюменцам прятаться от сильного ветра в зданиях, а также не находиться у плохо закрепленных конструкций и линий электропередач, строек и рекламных щитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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