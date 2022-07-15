В Тюмень пришла непогода (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На город Тюмень обрушился сильный дождь с грозой после жарких дней. Местные жители делятся видео и эмоциями в социальных сетях.

«Довольны?» — спросил анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Автор также прикрепил видео непогоды.

«Очень-очень довольна», — прокомментировала пост Туркана Смирнова. «Ура! Прохлада», — отвечает Кристина Соловьева. «Сегодня жестко было, так что да», — пишет Антон Киви. «Утром, пожалуйста, лето включите», — просит Ирина Тюменская.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменскую область придет опасная погода. Метеорологи предсказали, что 16 июля на регион обрушится гроза, град и штормовой ветер. В МЧС порекомендовали тюменцам прятаться от сильного ветра в зданиях, а также не находиться у плохо закрепленных конструкций и линий электропередач, строек и рекламных щитов.