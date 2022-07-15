Тюменцы предложили перестать искать пропавших подростков

Пропавших тюменских подростков нашли в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские жители предложили не искать пропавших подростков, которые сбегают из дома, так как на их поиски тратится много сил и средств. Об этом горожане высказались в соцсетях. Ранее сбежавших молодых тюменцев нашли в Екатеринбурге.

«Не искать более, зря тратить финансы и силы на поиски», — пишет Алексей Поспелов в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Горожане также отметили, что из-за поиска подростков могли не помочь другим людям. «Они развлекались, а в это время кому-то нужна была помощь, а время было упущено», — комментирует Павла Воронюк-Петухова.

Другие также отмечают, что приходится тратить время, силы и нервы на поиск сбежавших подростков. «Некоторым хочется приключения на мягкое место и кое-какое другое место. А есть действительно человек, который попадает в беду, а из-за таких вот время, силы и нервы тратятся. Они не думают о родных своих, не говоря уж о других», — добавила Нина Глухова.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени разыскивали трех подростков. Они ушли из дома 30 июня и перестали выходить на связь с родными. Кроме того, молодые люди могли находиться в соседних регионах — Свердловской или Курганской областях. Подростов нашли в Екатеринбурге, с ними все хорошо.