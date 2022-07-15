15 июля 2022
14 июля 2022

Тюменцы предложили перестать искать пропавших подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, подростки, школьники
Пропавших тюменских подростков нашли в Екатеринбурге Фото:

Тюменские жители предложили не искать пропавших подростков, которые сбегают из дома, так как на их поиски тратится много сил и средств. Об этом горожане высказались в соцсетях. Ранее сбежавших молодых тюменцев нашли в Екатеринбурге.

«Не искать более, зря тратить финансы и силы на поиски», — пишет Алексей Поспелов в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Горожане также отметили, что из-за поиска подростков могли не помочь другим людям. «Они развлекались, а в это время кому-то нужна была помощь, а время было упущено», — комментирует Павла Воронюк-Петухова.

Другие также отмечают, что приходится тратить время, силы и нервы на поиск сбежавших подростков. «Некоторым хочется приключения на мягкое место и кое-какое другое место. А есть действительно человек, который попадает в беду, а из-за таких вот время, силы и нервы тратятся. Они не думают о родных своих, не говоря уж о других», — добавила Нина Глухова.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени разыскивали трех подростков. Они ушли из дома 30 июня и перестали выходить на связь с родными. Кроме того, молодые люди могли находиться в соседних регионах — Свердловской или Курганской областях. Подростов нашли в Екатеринбурге, с ними все хорошо.

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Тюменские жители предложили не искать пропавших подростков, которые сбегают из дома, так как на их поиски тратится много сил и средств. Об этом горожане высказались в соцсетях. Ранее сбежавших молодых тюменцев нашли в Екатеринбурге. «Не искать более, зря тратить финансы и силы на поиски», — пишет Алексей Поспелов в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Горожане также отметили, что из-за поиска подростков могли не помочь другим людям. «Они развлекались, а в это время кому-то нужна была помощь, а время было упущено», — комментирует Павла Воронюк-Петухова. Другие также отмечают, что приходится тратить время, силы и нервы на поиск сбежавших подростков. «Некоторым хочется приключения на мягкое место и кое-какое другое место. А есть действительно человек, который попадает в беду, а из-за таких вот время, силы и нервы тратятся. Они не думают о родных своих, не говоря уж о других», — добавила Нина Глухова. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени разыскивали трех подростков. Они ушли из дома 30 июня и перестали выходить на связь с родными. Кроме того, молодые люди могли находиться в соседних регионах — Свердловской или Курганской областях. Подростов нашли в Екатеринбурге, с ними все хорошо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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