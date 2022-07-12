Курганская автоподставщица взыскала деньги с УМВД

Марина Камшилова взыскала с УМВД 12 тысяч рублей за протокол и штраф из-за поста в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общественница Марина Камшилова взыскала с УМВД по Курганской области 12 тысяч рублей за протокол и штраф по делу о публикации поста с критикой работы сотрудников ГИБДД. Об этом URA.RU сообщила юрист Елена Камшилова, выступившая в суде в защиту своей сестры.

«Курганский городской суд рассмотрел иск Марины Ивановны о компенсации морального вреда за составление протокола и привлечение к административной ответственности (штраф) за публикацию поста о работе ГИБДД и взыскании судебных расходов. Суд удовлетворил нам взыскание судебных расходов в полном объеме — 7 тысяч рублей, а компенсацию морального вреда снизил. Мы компенсацию морального вреда оценивали в сумме ранее предъявленного штрафа — 30 тысяч рублей. Суд решил, что 5 тысяч рублей будет достаточно. Мы решением довольны, обжаловать не будем», — рассказала Елена Камшилова.

По словам собеседницы, иск был адресован УМВД по Курганской области и казначейству. От казначейства на суд никто не пришел. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее URA.RU писало, что дочь курганского депутата Марина Камшилова оштрафована на 30 тысяч рублей за публикацию поста с негативной информацией о работе ГИБДД. В октябре 2021 года она написала пост в соцсети «ВКонтакте» по резонансному ДТП на улице Дзержинского, в котором обвинила в аварии сотрудников ГИБДД. В отношении автора был составлен протокол по ч.3 ст. 20.1. КоАП РФ, Курганский городской суд назначил штраф. Камшилова обжаловала решение, Курганский областной суд штраф отменил и дело закрыл за отсутствием состава правонарушения. Сестры Марина и Елена Камшилова в Кургане также известны как автоподставщицы из-за частых ДТП с их участием. Одни горожане считают, что сестры таранят других водителей и на этом зарабатывают, другие думают, что они таким образом наказывают нарушителей ПДД. Сами Камшиловы утверждают, что просто соблюдают правила.