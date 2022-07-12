В Тюмени закроется магазин косметики Lush

Несмотря на закрытие магазина, клиенты смогут приобретать косметику онлайн.
Единственный магазин косметики Lush в Тюмени закроется 17 июля. Об этом URA.RU рассказали на горячей линии магазина.
«Да, магазин закрывается. 17 июля последний рабочий день», — рассказали сотрудники.
Несмотря на закрытие магазина в ТЦ «Гудвин», тюменцы смогут приобретать продукцию бренда, оформляя заказ в интернет-магазине. Доставка будет осуществляться без изменений.
Ранее URA.RU писало о том, что сеть магазинов Lush намерена закрыть все свои магазины по России. Причиной являются сложности в осуществлении поставок.
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