12 июля 2022

В Тюмени закроется магазин косметики Lush

© Служба новостей «URA.RU»
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Варианты подарков. Екатеринбург, мыло, lush
Несмотря на закрытие магазина, клиенты смогут приобретать косметику онлайн. Фото:

Единственный магазин косметики Lush в Тюмени закроется 17 июля. Об этом URA.RU рассказали на горячей линии магазина.

«Да, магазин закрывается. 17 июля последний рабочий день», — рассказали сотрудники.

Несмотря на закрытие магазина в ТЦ «Гудвин», тюменцы смогут приобретать продукцию бренда, оформляя заказ в интернет-магазине. Доставка будет осуществляться без изменений.

Ранее URA.RU писало о том, что сеть магазинов Lush намерена закрыть все свои магазины по России. Причиной являются сложности в осуществлении поставок.

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Единственный магазин косметики Lush в Тюмени закроется 17 июля. Об этом URA.RU рассказали на горячей линии магазина. «Да, магазин закрывается. 17 июля последний рабочий день», — рассказали сотрудники. Несмотря на закрытие магазина в ТЦ «Гудвин», тюменцы смогут приобретать продукцию бренда, оформляя заказ в интернет-магазине. Доставка будет осуществляться без изменений. Ранее URA.RU писало о том, что сеть магазинов Lush намерена закрыть все свои магазины по России. Причиной являются сложности в осуществлении поставок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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