В Тюмени скандал из-за реконструкции парка

Тюменцы считают, что Гагаринская роща единственное спокойное место для прогулок на свежем воздухе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени не поддержали идею урбаниста Кирилла Теслера по возможному благоустройству лесопарка имени Ю.А. Гагарина. Возмущенный пост был опубликован в социальных сетях.

«Это что за новости такие? Что за бредятина? Откуда вы лезете, урбанисты е мое. Совсем ополоумели? Не отдадим наш парк на расчленение всяким урбанистам», — написал анонимный автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Комментаторы поддержали автора поста. Они считают, что лесопарк должен остаться таким, какой он есть на данный момент. «Единственное место, где можно спокойно погулять без оглядки на самокатчиков и велосипедистов, пройтись по дорожкам, нетронутым природным ландшафтам. Конечно, нужно все в асфальт закатать», — высказала свое мнение под постом Александра Билалова. «Люди не думают о природе и портят леса, деревья в свою угоду. Жалко лес имени Ю. А. Гагарина это, наверное, единственное место, где можно погулять, свежим воздухом подышать», — добавила Гульмира Николаева.

В администрации Тюмени агентству сообщили, что решение по благоустройству лесопарка имени Ю.А. Гагарина не принято. А высказанное Кириллом Теслером мнение является его оценкой перспектив территории, в том числе и прилегающей.