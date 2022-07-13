В курганском городе предупредили о неожиданных отключениях воды

14 июля 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Из-за технических неполадок вода в городе может отключиться или идти с глиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Макушино Курганской области в ближайшие месяцы во время замены труб могут неожиданно отключать воду. Об этом сообщил врио главы Макушинского муниципального округа Василий Пигачев. «Износ старой трубы составляет девяносто процентов, поэтому участки трассы просто рассыпаются при касании. Возникают порывы, которые тут же устраняют сами подрядчики. И если при плановом отключении воды мы можем вас предупредить, то порывы при проведении ремонта нельзя предугадать заранее», — написал Пигачев в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Он объяснил, что капитальным ремонтом сетей занимаются две компании. Представители ООО «Карат» должны отремонтировать 6 км 634 м водопровода до 31 августа. Помимо них сотрудники ООО «Водопроводстрой» планируют до 31 октября отремонтировать водопровод протяженностью 2 км 148 м. Во время капремонта помимо замены труб благоустроят колодцы с запорной арматурой и установят пожарные гидранты. По данным врио главы, всего реконструируют 70% водопроводных сетей города. На работы из областного бюджета выделили 43 млн рублей. Пигачев попросил местных жителей с пониманием отнестись к возможным техническим неполадкам, которые, по его мнению, во время капремонта неизбежны. «Именно поэтому вода порой отключается, а иногда идет с глиной. Эти неудобства обязательно закончатся, а новый водопровод останется», — добавил чиновник.

В городе Макушино Курганской области в ближайшие месяцы во время замены труб могут неожиданно отключать воду. Об этом сообщил врио главы Макушинского муниципального округа Василий Пигачев. «Износ старой трубы составляет девяносто процентов, поэтому участки трассы просто рассыпаются при касании. Возникают порывы, которые тут же устраняют сами подрядчики. И если при плановом отключении воды мы можем вас предупредить, то порывы при проведении ремонта нельзя предугадать заранее», — написал Пигачев в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Он объяснил, что капитальным ремонтом сетей занимаются две компании. Представители ООО «Карат» должны отремонтировать 6 км 634 м водопровода до 31 августа. Помимо них сотрудники ООО «Водопроводстрой» планируют до 31 октября отремонтировать водопровод протяженностью 2 км 148 м. Во время капремонта помимо замены труб благоустроят колодцы с запорной арматурой и установят пожарные гидранты. По данным врио главы, всего реконструируют 70% водопроводных сетей города. На работы из областного бюджета выделили 43 млн рублей. Пигачев попросил местных жителей с пониманием отнестись к возможным техническим неполадкам, которые, по его мнению, во время капремонта неизбежны. «Именно поэтому вода порой отключается, а иногда идет с глиной. Эти неудобства обязательно закончатся, а новый водопровод останется», — добавил чиновник.