Военком рассказал, могут ли тюменки попасть в спецвойска

Тюменки могут пойти служить по контракту, но при определенных условиях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительницы Тюменской области могут вступить в региональные спецподразделения Минобороны, однако не на все позиции и лишь в случае, если подходят по воинской специальности. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков.

«Во всех родах вооруженных сил есть части, куда могут обратиться женщины. Что до тюменских специальных подразделений, то чисто технически женщины могут подписать контракты для вступления в них. Если человек подходит по воинской специальности и если его кандидатуру одобрит старшее командование», — рассказал URA.RU военком Тюменской области.

Он добавил, что в контрактной службе нет ограничений по полу, но есть локализация по должностям. К примеру, если в подразделении их 300, то женских будет порядка одной-двух. Это могут быть фельдшер, врач, командир медицинского подразделения и тому подобные.

Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области созданы спецподразделения Минобороны — «Сибирь», «Тобол» и «Тайга». Вступить в них можно, подписав контракт. Заработная плата военных — порядка 200 тысяч рублей, премии могут достигать 300 тысяч. В батальоны, в числе прочих, требуются повара и фельдшеры.