Пассажирам вертолетных рейсов в ЯНАО предложили новые условия

В Антипаюте и Гыде установили два новых аэровокзала Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО построили два аэровокзала. Как сообщается на сайте правительство, здания возвели в поселке Антипаюта и Гыда.

«В Антипаюте и Гыде завершено строительство аэровокзалов. Новые павильоны представляют собой быстровозводимые здания, общей площадью 70 квадратных метров. При этом внутри разместилось все необходимое для обслуживания пассажиров: авиакасса, удобный зал ожидания на 24 кресла и санузел», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Аэровокзалы были построены в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры». Основная цель это обеспечения комфортного пребывания и обслуживания пассажиров, ожидающих вертолет. Подобные модульные здания должны появится в Овгороде, Ныде, Кутопьюгане, Горках, Питляре и Новом Порту. В настоящее время власти подготавливают необходимую документацию для запуска аэровокзалов в эксплуатацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на летний период увеличат количество вертолетных направлений. В летний период по маршруту Салехард — Сеяха прямые рейсы будут работать по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Также по маршруту Салехард — Яр-Сале — Новый Порт — Мыс Каменный вертолеты начнут летать не только по понедельникам, но и по средам.