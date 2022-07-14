Тюменской таксе Пино врач прописал занятие спортом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская такса-инвалид по кличке Пино занимается спортом 10 раз в день, а также плавает в бассейне. Об этом URA.RU рассказала директор ветеринарной клиники «Клевер» Анастасия.

«У Пино 10 тренировок на коврике в день каждые два часа с 9 часов утра до 12 часов ночи. Плюс две в бассейне с поддержкой с утра и вечером», — поделилась с корреспондентом агентства Анастасия.

Спортом такса по кличке Пино занимается каждый день, тренировки длятся примерно по полчаса. Такие физические упражнения собаке прописал врач. Люди в комментариях замечают прогресс. «Задние лапки двигаются! Какие вы трудяги, и врачи, и Пино. Не забалуешь, 10 тренировок», — прокомментировала пост в официальной группе ветклики в социальной сети «ВКонтакте» Елизавета Буторина. «Маленький прорыв есть», — написала Анна Кирьянова.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени женщина бросила таксу-инвалида в одной из ветеринарных клиник города. Люди со всей страны пожертвовали собаке более 700 тысяч рублей на лечение. Собаке сделали операцию, агентству также стало известно о самочувствии животного.