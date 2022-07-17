Новым главой курганского округа стал бывший директор техникума

В Мокроусовском округе выбрали главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главой Мокроусовского округа Курганской области стал Владимир Демешкин. Выборы состоялись 18 июля на заседании местной думы. Информацию о новом руководителе URA.RU сообщили в администрации муниципалитета. Ранее он руководил Лебяжьевским агропромышленным техникумом.

«Заседание окружной думы завершилось. Главу выбрали. Им стал Владимир Демешкин», — уточнили в администрации Мокроусовского округа. Бывший пресс-секретарь губернатора Курганской области Александр Тетерин в своем telegram-канале уточнил, что за кандидатуру действующего главы проголосовали большинство депутатов. Выборы проходили из-за преобразования района в округ.

URA.RU сообщало, что Демешкин руководит муниципалитетом с декабря 2019 года. Он сменил Владимира Кизерова, который возглавлял район с 2009 года. До своего назначения на этот пост Демешкин возглавлял Лебяжьевский агропромышленный техникум.