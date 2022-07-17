Курганский замгубернатора будет курировать новую сферу

Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов возглавил новую комиссию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов возглавил новую комиссию. Он будет курировать вопросы использования и оборота земель. Постановление о создании комиссии опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать межведомственную комиссию по повышению эффективности использования и оборота земель на территории Курганской области и утвердить ее состав. Заместитель губернатора по экономической политике — председатель межведомственной комиссии», — указано в опубликованном документе. Зампредседателя комиссии будет директор департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. В ее состав также войдут руководители департамента агропромышленного комплекса и департамента финансов, главы округов, генеральный директор регионального Инвестиционного агентства.

В постановлении указано, что комиссия займется координацией работы органов власти всех уровней и различных организаций. Будет консультировать местные власти, рассматривать обращения граждан и юрлиц по поводу использования участков и так далее.

Ранее URA.RU сообщало, что в статусе заместителя губернатора по экономике Архипов курирует департамент агропромышленного комплекса, департамент экономического развития. Эту должность чиновник занимает с февраля 2020 года.

Новости РИА URA.RU