Тюменский пенсионер заступился за внучку и стал преступником

Пенсионер решил наказать обидчика своей внучки и ранил его ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тобольска (Тюменская область) заступился за внучку, которую оскорблял ее сожитель, и порезал парня ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. Теперь пожилому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

«В Тобольске 22-летний парень получил резаную рану груди. Потерпевший проживает с сожительницей в доме ее дедушки. В день происшествия пострадавший был нетрезв. Между ним и девушкой возник конфликт, мужчина начал оскорблять возлюбленную. Готовивший на кухне пенсионер решил заступиться за внучку и напал на молодого человека с ножом», — рассказали нанес пострадавшему ножом резаную рану.

Теперь 66-летнему мужчине, который признал свою вину, грозит до двух лет лишения свободы. Таково максимальное наказание по статье, которую ему вменяют — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее URA.RU писало, что жительница Тобольска убила своего мужа, а затем попыталась сбежать с места преступления. Женщину поймали и поместили под арест.