17 июля 2022

В Тюменской области жена убила мужа и попыталась сбежать

© Служба новостей «URA.RU»
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Тоболячка убила мужа, бросила тело и попыталась скрыться Фото:

Жительница Тобольска убила своего мужа ударом ножа в грудь, а затем попыталась сбежать с места преступления. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«15 июля в квартире, расположенной в 10-м микрорайоне Тобольска, обвиняемая распивала спиртное со своим 41-летним супругом. Между ними возник конфликт, злоумышленница схватила нож и ударила мужа в грудь. Тоболяк скончался на месте. После женщина попыталась скрыться, покинув квартиру, но была задержана», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сейчас женщина помещена под стражу. Ее обвиняют в убийстве, максимальное наказание, грозящее тоболячке — пятнадцать лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вынесли приговор хозяйке незаконного дома престарелых, в котором сгорели семь пожилых постояльцев. Она получила шесть лет в колонии, почти половина срока ею уже отбыто, в зачет времени, которое женщина провела в СИЗО.

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Жительница Тобольска убила своего мужа ударом ножа в грудь, а затем попыталась сбежать с места преступления. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «15 июля в квартире, расположенной в 10-м микрорайоне Тобольска, обвиняемая распивала спиртное со своим 41-летним супругом. Между ними возник конфликт, злоумышленница схватила нож и ударила мужа в грудь. Тоболяк скончался на месте. После женщина попыталась скрыться, покинув квартиру, но была задержана», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас женщина помещена под стражу. Ее обвиняют в убийстве, максимальное наказание, грозящее тоболячке — пятнадцать лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вынесли приговор хозяйке незаконного дома престарелых, в котором сгорели семь пожилых постояльцев. Она получила шесть лет в колонии, почти половина срока ею уже отбыто, в зачет времени, которое женщина провела в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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