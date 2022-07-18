В Тюменской области поймали насильника

Правоохранительные органы задержали 48-летнего мужчину, который изнасиловал жительницу Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
«Предъявлено обвинение 48-летнему жителю Тюменской области, по статье „Изнасилование“. 15 июля он напал на женщину и изнасиловал. По „горячим следам“ злоумышленник был задержан», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что в регионе продолжается розыск другого преступника. Молодой человек, который еще в декабре попытался изнасиловать юную девушку в одном из подъездов в Тюмени, все еще на свободе.
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Правоохранительные органы задержали 48-летнего мужчину, который изнасиловал жительницу Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «Предъявлено обвинение 48-летнему жителю Тюменской области, по статье „Изнасилование“. 15 июля он напал на женщину и изнасиловал. По „горячим следам“ злоумышленник был задержан», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в регионе продолжается розыск другого преступника. Молодой человек, который еще в декабре попытался изнасиловать юную девушку в одном из подъездов в Тюмени, все еще на свободе.