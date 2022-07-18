18 июля 2022

В Тюменской области поймали насильника

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
На время расследования обвиняемого отправили под арест Фото:

Правоохранительные органы задержали 48-летнего мужчину, который изнасиловал жительницу Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Предъявлено обвинение 48-летнему жителю Тюменской области, по статье „Изнасилование“. 15 июля он напал на женщину и изнасиловал. По „горячим следам“ злоумышленник был задержан», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продолжается розыск другого преступника. Молодой человек, который еще в декабре попытался изнасиловать юную девушку в одном из подъездов в Тюмени, все еще на свободе.

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Правоохранительные органы задержали 48-летнего мужчину, который изнасиловал жительницу Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «Предъявлено обвинение 48-летнему жителю Тюменской области, по статье „Изнасилование“. 15 июля он напал на женщину и изнасиловал. По „горячим следам“ злоумышленник был задержан», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в регионе продолжается розыск другого преступника. Молодой человек, который еще в декабре попытался изнасиловать юную девушку в одном из подъездов в Тюмени, все еще на свободе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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