В Тюменской области поймали насильника

На время расследования обвиняемого отправили под арест Фото: Илья Московец © URA.RU

Правоохранительные органы задержали 48-летнего мужчину, который изнасиловал жительницу Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Предъявлено обвинение 48-летнему жителю Тюменской области, по статье „Изнасилование“. 15 июля он напал на женщину и изнасиловал. По „горячим следам“ злоумышленник был задержан», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продолжается розыск другого преступника. Молодой человек, который еще в декабре попытался изнасиловать юную девушку в одном из подъездов в Тюмени, все еще на свободе.