Стоимость четырехлистного клевера продавец оценил в 10 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За 10 тысяч рублей в Тюмени продают четырехлистный клевер, который, по мнению продавца, приносит удачу. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito.

«Случайно найден, берите на удачу. Стоимость 10 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Также продавец указал, что допускает возможность торга. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени продаются куски метеорита из Челябинска. Продавец оценил их стоимость в 40 миллиона рублей.

В Тюмени продают четырехлистный клевер Фото: Avito