Стоимость четырехлистного клевера продавец оценил в 10 тысяч рублей
За 10 тысяч рублей в Тюмени продают четырехлистный клевер, который, по мнению продавца, приносит удачу. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito.
«Случайно найден, берите на удачу. Стоимость 10 тысяч рублей», — говорится в объявлении.
Также продавец указал, что допускает возможность торга. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени продаются куски метеорита из Челябинска. Продавец оценил их стоимость в 40 миллиона рублей.
В Тюмени продают четырехлистный клевер
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