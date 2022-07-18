18 июля 2022

В Тюмени за 10 тысяч рублей продают приносящую удачу траву. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость четырехлистного клевера продавец оценил в 10 тысяч рублей Фото:

За 10 тысяч рублей в Тюмени продают четырехлистный клевер, который, по мнению продавца, приносит удачу. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito.

«Случайно найден, берите на удачу. Стоимость 10 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Также продавец указал, что допускает возможность торга. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени продаются куски метеорита из Челябинска. Продавец оценил их стоимость в 40 миллиона рублей.

В Тюмени продают четырехлистный клевер
Фото:

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За 10 тысяч рублей в Тюмени продают четырехлистный клевер, который, по мнению продавца, приносит удачу. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. «Случайно найден, берите на удачу. Стоимость 10 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Также продавец указал, что допускает возможность торга. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени продаются куски метеорита из Челябинска. Продавец оценил их стоимость в 40 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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