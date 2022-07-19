В Тюмени разработают первый автомобильный тоннель

Разработку предпроектной документации тоннеля выполнят за 44 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти определили подрядчика, который выполнит разработку предпроектной документации для первого автомобильного тоннеля в Тюмени. Эту задачу, чуть больше чем за 44 млн рублей, решит «Проектно-изыскательный институт «Тюменьдорпроект». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по разработке предпроектной документации по объекту: строительство автодорожного тоннеля. Победителем открытого конкурса признается «Проектно-изыскательный институт «Тюменьдорпроект». Предложение о цене контракта — 44 131 792,25 руб», — написано в документе. Объект пройдет под железнодорожным путями по улице Первомайской с выходом на улицу Калинина. Изначальная сумма контракта равнялась почти 68 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в проекте бюджета Тюмени на 2022 год был предусмотрен этот тоннель и еще два других, которые предполагается построить в центре. При этом также планируют построить новый мост через Туру, который соединит заречные микрорайоны и район ДОКа.