В Тюмени разработают первый автомобильный тоннель

Власти определили подрядчика, который выполнит разработку предпроектной документации для первого автомобильного тоннеля в Тюмени. Эту задачу, чуть больше чем за 44 млн рублей, решит «Проектно-изыскательный институт «Тюменьдорпроект». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по разработке предпроектной документации по объекту: строительство автодорожного тоннеля. Победителем открытого конкурса признается «Проектно-изыскательный институт «Тюменьдорпроект». Предложение о цене контракта — 44 131 792,25 руб», — написано в документе. Объект пройдет под железнодорожным путями по улице Первомайской с выходом на улицу Калинина. Изначальная сумма контракта равнялась почти 68 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в проекте бюджета Тюмени на 2022 год был предусмотрен этот тоннель и еще два других, которые предполагается построить в центре. При этом также планируют построить новый мост через Туру, который соединит заречные микрорайоны и район ДОКа.
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Власти определили подрядчика, который выполнит разработку предпроектной документации для первого автомобильного тоннеля в Тюмени. Эту задачу, чуть больше чем за 44 млн рублей, решит «Проектно-изыскательный институт «Тюменьдорпроект». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Выполнение работ по разработке предпроектной документации по объекту: строительство автодорожного тоннеля. Победителем открытого конкурса признается «Проектно-изыскательный институт «Тюменьдорпроект». Предложение о цене контракта — 44 131 792,25 руб», — написано в документе. Объект пройдет под железнодорожным путями по улице Первомайской с выходом на улицу Калинина. Изначальная сумма контракта равнялась почти 68 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в проекте бюджета Тюмени на 2022 год был предусмотрен этот тоннель и еще два других, которые предполагается построить в центре. При этом также планируют построить новый мост через Туру, который соединит заречные микрорайоны и район ДОКа.