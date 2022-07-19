19 июля 2022

Из окна тюменской многоэтажки выпал ребенок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Курганская область, двор, подъезд дома, девочка, заросли травы
По рассказам очевидцев, девочка выпала с четвертого этажа Фото:

В Тюмени из окна многоэтажного дома по улице Народной выпала 14-летняя девочка. Видео очевидцы инцидента опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«На народной несколько минут назад, девочка 14 лет выпала с 4 этажа», — указал анонимный автор поста. Тюменцы в комментариях обеспокоены состоянием ребенка. «Хоть бы без серьезных повреждений», — написала Лилия Сибгатулина. «Дай бог, чтоб была жива», — высказался Вусал Искендеров.

В УМВД России по Тюменской области сообщили, что в настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. Также за комментарием о состоянии девочки агентство обратилось в департамент здравоохранения области. Ответ ожидается.

Обновлено в 12:14. В департаменте здравоохранения сообщили о том, что девочка жива.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Тюмени из окна многоэтажного дома по улице Народной выпала 14-летняя девочка. Видео очевидцы инцидента опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «На народной несколько минут назад, девочка 14 лет выпала с 4 этажа», — указал анонимный автор поста. Тюменцы в комментариях обеспокоены состоянием ребенка. «Хоть бы без серьезных повреждений», — написала Лилия Сибгатулина. «Дай бог, чтоб была жива», — высказался Вусал Искендеров. В УМВД России по Тюменской области сообщили, что в настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. Также за комментарием о состоянии девочки агентство обратилось в департамент здравоохранения области. Ответ ожидается. Обновлено в 12:14. В департаменте здравоохранения сообщили о том, что девочка жива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...