Из окна тюменской многоэтажки выпал ребенок. Видео

20 июля 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

По рассказам очевидцев, девочка выпала с четвертого этажа Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Тюмени из окна многоэтажного дома по улице Народной выпала 14-летняя девочка. Видео очевидцы инцидента опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «На народной несколько минут назад, девочка 14 лет выпала с 4 этажа», — указал анонимный автор поста. Тюменцы в комментариях обеспокоены состоянием ребенка. «Хоть бы без серьезных повреждений», — написала Лилия Сибгатулина. «Дай бог, чтоб была жива», — высказался Вусал Искендеров. В УМВД России по Тюменской области сообщили, что в настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. Также за комментарием о состоянии девочки агентство обратилось в департамент здравоохранения области. Ответ ожидается. Обновлено в 12:14. В департаменте здравоохранения сообщили о том, что девочка жива.

В Тюмени из окна многоэтажного дома по улице Народной выпала 14-летняя девочка. Видео очевидцы инцидента опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «На народной несколько минут назад, девочка 14 лет выпала с 4 этажа», — указал анонимный автор поста. Тюменцы в комментариях обеспокоены состоянием ребенка. «Хоть бы без серьезных повреждений», — написала Лилия Сибгатулина. «Дай бог, чтоб была жива», — высказался Вусал Искендеров. В УМВД России по Тюменской области сообщили, что в настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. Также за комментарием о состоянии девочки агентство обратилось в департамент здравоохранения области. Ответ ожидается. Обновлено в 12:14. В департаменте здравоохранения сообщили о том, что девочка жива.