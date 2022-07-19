Завод уральского олигарха отказался от советского лозунга. Фото

20 июля 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

ШААЗ поменяет советскую вывеску на современный логотип Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Шадринском автоагрегатном заводе в Курганской области (входит в УГМК, принадлежащее олигарху Андрею Козицыну) демонтировали последний заводской символ советского периода. Его заменят современными логотипами. Об этом говорится в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Прощай, эпоха! Работники СРПУ демонтируют последний заводской символ советского периода. От коммунистических лозунгов, написанных на крышах корпусов, до наших дней сохранился лишь один артефакт, уцелевший благодаря нейтральности и отсутствию идеологии — надпись на здании заводоуправления „Научно-технический прогресс — главное в повышении эффективности производства“. Однако и он в ближайшее время будет заменен на современные логотипы акционерного общества „ШААЗ“ и Уральской горно-металлургической компании», — говорится в сообщении. В разное время в СССР здание предприятия «ШААЗ» украшал плакат «Слава КПСС!», который располагался над входом в цех, встречая заводских арматурщиков. Также были такие лозунги, как «Да здравствует Великий Октябрь!» и «Слава героическому рабочему классу страны Советов!». «Буквы изготавливали из металлического каркаса, обшитого листовым железом. Каждая из них по отдельности крепилась на железобетонной опоре с распорками. Весила такая буква более 20 килограммов, а ее высота составляла полтора метра! Конструкторам даже приходилось делать расчеты на ветровую нагрузку, чтобы огромные слова не сдуло с крыши. Но перестройка и последующий развал СССР обесценили советские идеалы. Большие надписи демонтировали и сдали в металлолом», — посетовали в группе АО «ШААЗ». В комментариях курганцы выступили с предложением обновить советскую вывеску или сделать из демонтированных букв новый лозунг. «Да лучше бы эти буквы покрасили, они классные», — пишет пользователь Сергей Лукиных. «А если из этих букв составить новые слова? Такие буквы то сейчас уже никто не сделает же!», — предложил Андрей Гузеев. На Шадринском автоагрегатном заводе демонтировали советский лозунг Фото: АО «ШААЗ» Лозунг «Научно-технический прогресс — главное в повышении эффективности производства» заменят на современные логотипы Фото: АО «ШААЗ» На месте советского символа появятся логотипы АО «ШААЗ» и Уральской горно-металлургической компании Фото: АО «ШААЗ» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

На Шадринском автоагрегатном заводе в Курганской области (входит в УГМК, принадлежащее олигарху Андрею Козицыну) демонтировали последний заводской символ советского периода. Его заменят современными логотипами. Об этом говорится в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Прощай, эпоха! Работники СРПУ демонтируют последний заводской символ советского периода. От коммунистических лозунгов, написанных на крышах корпусов, до наших дней сохранился лишь один артефакт, уцелевший благодаря нейтральности и отсутствию идеологии — надпись на здании заводоуправления „Научно-технический прогресс — главное в повышении эффективности производства“. Однако и он в ближайшее время будет заменен на современные логотипы акционерного общества „ШААЗ“ и Уральской горно-металлургической компании», — говорится в сообщении. В разное время в СССР здание предприятия «ШААЗ» украшал плакат «Слава КПСС!», который располагался над входом в цех, встречая заводских арматурщиков. Также были такие лозунги, как «Да здравствует Великий Октябрь!» и «Слава героическому рабочему классу страны Советов!». «Буквы изготавливали из металлического каркаса, обшитого листовым железом. Каждая из них по отдельности крепилась на железобетонной опоре с распорками. Весила такая буква более 20 килограммов, а ее высота составляла полтора метра! Конструкторам даже приходилось делать расчеты на ветровую нагрузку, чтобы огромные слова не сдуло с крыши. Но перестройка и последующий развал СССР обесценили советские идеалы. Большие надписи демонтировали и сдали в металлолом», — посетовали в группе АО «ШААЗ». В комментариях курганцы выступили с предложением обновить советскую вывеску или сделать из демонтированных букв новый лозунг. «Да лучше бы эти буквы покрасили, они классные», — пишет пользователь Сергей Лукиных. «А если из этих букв составить новые слова? Такие буквы то сейчас уже никто не сделает же!», — предложил Андрей Гузеев.