Мама мальчика обратилась за помощью не только в правоохранительные органы, но и к жителям Тобольска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Тюменской области Ирина Желтовская заявляет, что ее муж украл их общего ребенка. Также мужчина, по ее словам, избил мать и старшую дочь женщины. Пост мать мальчика опубликовала в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»

«В июне этого года я забрала сына из социально-реабилитационного центра Тобольска по решению КДН сын проживал со мной в Республике Алтай. Но неадекватный папа, приехав 18 июля 2022 года, силой ворвавшись в дом, избив при этом мою маму и мою старшую дочь, похитил сына! О его местонахождении мне ничего не известно», — написала в посте мать мальчика Ирина Желтовская.

В комментариях к опубликованному посту мнения тоболяков разделились. «Какое это похищение? Он же не чужой дядька, какой ни какой отец», — высказалась Светлана Колчина. «Этот папа — наркоман и ребенка ему доверять сейчас нельзя, он опасен и неадекватен», — написала Ольга Ушакова.

В МВД по Республике Алтай агентству сообщили, что мужчина является законным представителем ребенка. «Он не лишен родительских прав. Мальчик какое-то время жил с отцом без матери. Факт избиения не подтверждается. В медицинское учреждение они (мать и дочь Ирины Желтовской, прим. URA.RU) обратились, но побои не зафиксированы. Поэтому решение вопроса о возбуждении уголовного дела по статье „Побои“ не рассматривается ввиду отсутствия оснований», — сообщили в пресс-службе ведомства. В департаменте социального развития Тюменской области агентству сообщили, что будут разбираться в ситуации.

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