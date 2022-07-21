Средние зарплаты курганцев выросли до 40 000 рублей

В мае зарплаты у курганцев составили 39 899 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане средняя заработная плата составила почти 40 000 рублей. В мае средний заработок жителей региона достиг 39,9 тысячи. Это выше аналогичного месяца прошлого года на 8,5%. Информация указана в таблице, которая опубликована на сайте Свердловскстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Курганской области по видам экономической деятельности за май 2022 года. <…> Всего за отчетный месяц — 39 899 рублей. Период с начала отчетного года (январь—май) — 37 420 рублей», — говорится в данных статистического ведомства. По сравнению с маем 2021 года сумма выросла на 8,5%.

Наиболее высокая зарплата у сотрудников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. В мае их средний заработок составил 55 207 рублей, указано в информации Свердловскстата. Курганцы, занятые в сферах финансов и страхования, получили 53 187 рублей. В сфере транспортировки и хранения сотрудники заработали по 51 001 рублю.

Наименьшие зарплаты зафиксированы в сфере административной деятельности — 22 233 рубля. В мае сотрудники гостиниц и общепита заработали 25 725 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что самыми прибыльными профессиями в Кургане являются врачи, слесари, электрослесари и машинисты. Специалистам предлагают от 40 до 60 тысяч рублей.