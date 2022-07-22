В Тюмени игрушечную акулу «Блохэй» из IKEA продают более чем за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Примерно за такую же сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру в Москве.
«Тюменская область, Тюмень. Оригинал акула из IKEA. Состояние б/у. Цена — 10 миллионов 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении. «Москва. Двухкомнатная квартира в ЖК на Рязанском проспекте. 43 м², шестой этаж. Цена — 10 миллионов рублей», — сообщается в объявлении о продаже квартиры в Москве.
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В Тюмени игрушечную акулу «Блохэй» из IKEA продают более чем за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Примерно за такую же сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру в Москве. «Тюменская область, Тюмень. Оригинал акула из IKEA. Состояние б/у. Цена — 10 миллионов 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении. «Москва. Двухкомнатная квартира в ЖК на Рязанском проспекте. 43 м², шестой этаж. Цена — 10 миллионов рублей», — сообщается в объявлении о продаже квартиры в Москве. Ранее IKEA заявила об уходе из России. Перед окончательным уходом компания решила устроить онлайн-распродажу. Но после ее запуска сайт магазина рухнул, тем самым лишив покупателей возможности оформить заказ. Этой ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор.