В Тюмени акулу из IKEA продают по цене двушки в Москве. Скрин

23 июля 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

В Тюмени игрушечную акулу из IKEA продают за 10 миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени игрушечную акулу «Блохэй» из IKEA продают более чем за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Примерно за такую же сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру в Москве. «Тюменская область, Тюмень. Оригинал акула из IKEA. Состояние б/у. Цена — 10 миллионов 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении. «Москва. Двухкомнатная квартира в ЖК на Рязанском проспекте. 43 м², шестой этаж. Цена — 10 миллионов рублей», — сообщается в объявлении о продаже квартиры в Москве. Ранее IKEA заявила об уходе из России. Перед окончательным уходом компания решила устроить онлайн-распродажу. Но после ее запуска сайт магазина рухнул, тем самым лишив покупателей возможности оформить заказ. Этой ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор. Объявление о продаже акулы из IKEA Фото: площадка Avito Объявление о продаже квартиры в Москве Фото: площадка Avito Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени игрушечную акулу «Блохэй» из IKEA продают более чем за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Примерно за такую же сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру в Москве. «Тюменская область, Тюмень. Оригинал акула из IKEA. Состояние б/у. Цена — 10 миллионов 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении. «Москва. Двухкомнатная квартира в ЖК на Рязанском проспекте. 43 м², шестой этаж. Цена — 10 миллионов рублей», — сообщается в объявлении о продаже квартиры в Москве. Ранее IKEA заявила об уходе из России. Перед окончательным уходом компания решила устроить онлайн-распродажу. Но после ее запуска сайт магазина рухнул, тем самым лишив покупателей возможности оформить заказ. Этой ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор.