22 июля 2022

В Тюмени акулу из IKEA продают по цене двушки в Москве. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытый магазин IKEA. Екатеринбург, ikea, икеа
В Тюмени игрушечную акулу из IKEA продают за 10 миллионов рублей Фото:

В Тюмени игрушечную акулу «Блохэй» из IKEA продают более чем за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Примерно за такую же сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру в Москве.

«Тюменская область, Тюмень. Оригинал акула из IKEA. Состояние б/у. Цена — 10 миллионов 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении. «Москва. Двухкомнатная квартира в ЖК на Рязанском проспекте. 43 м², шестой этаж. Цена — 10 миллионов рублей», — сообщается в объявлении о продаже квартиры в Москве.

Ранее IKEA заявила об уходе из России. Перед окончательным уходом компания решила устроить онлайн-распродажу. Но после ее запуска сайт магазина рухнул, тем самым лишив покупателей возможности оформить заказ. Этой ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор.

Объявление о продаже акулы из IKEA
Фото:
Объявление о продаже квартиры в Москве
Фото:

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В Тюмени игрушечную акулу «Блохэй» из IKEA продают более чем за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Примерно за такую же сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру в Москве. «Тюменская область, Тюмень. Оригинал акула из IKEA. Состояние б/у. Цена — 10 миллионов 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении. «Москва. Двухкомнатная квартира в ЖК на Рязанском проспекте. 43 м², шестой этаж. Цена — 10 миллионов рублей», — сообщается в объявлении о продаже квартиры в Москве. Ранее IKEA заявила об уходе из России. Перед окончательным уходом компания решила устроить онлайн-распродажу. Но после ее запуска сайт магазина рухнул, тем самым лишив покупателей возможности оформить заказ. Этой ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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