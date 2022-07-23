Артюхов сравнил работу губернатора с детским лагерем

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сравнил работу главы региона с детским лагерем. Это произошло во время интервью, которое Артюхов дал в детском оздоровительном лагере «Smart Camp» на Черном море, сообщается в Telegram-канале.
«Мой день очень похож на детский лагерь, все расписано по минутам. Правда, вожатые более строгие. Зато они далеко, в Москве», — рассказал губернатор Ямала.
Дмитрий Артюхов, который сейчас находится в отпуске, совершил несколько поездок на юг России за последние несколько дней. Так, глава ЯНАО обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным на встрече в Крыму. Кроме того, он выступил в арт-кластере «Таврида». Для детей из лагеря «Артек» провел неформальную встречу и урок тайм-менеджмента.
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сравнил работу главы региона с детским лагерем. Это произошло во время интервью, которое Артюхов дал в детском оздоровительном лагере «Smart Camp» на Черном море, сообщается в Telegram-канале. «Мой день очень похож на детский лагерь, все расписано по минутам. Правда, вожатые более строгие. Зато они далеко, в Москве», — рассказал губернатор Ямала. Дмитрий Артюхов, который сейчас находится в отпуске, совершил несколько поездок на юг России за последние несколько дней. Так, глава ЯНАО обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным на встрече в Крыму. Кроме того, он выступил в арт-кластере «Таврида». Для детей из лагеря «Артек» провел неформальную встречу и урок тайм-менеджмента.