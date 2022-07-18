18 июля 2022
17 июля 2022

Губернатор ЯНАО обсудил проблемы Донбасса с главой ДНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, артюхов дмитрий
Артюхов обсудил с Пушилиным вопросы помощи ДНР и организации детского отдыха Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече в Крыму обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. О прошедшей рабочей встрече в Крыму сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

«В ходе встречи с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Андреевичем Артюховым обсудили вопросы, связанные с восстановлением ДНР и развитием торгово-экономического сотрудничества» — написал Аксенов.

При участии округа проходит восстановление Волновахи. Губернатор ЯНАО занимается организацией детского отдыха в Крыму.

Ранее URA.RU рассказало, что в детском лагере ЯНАО в Краснодарском крае, вместе с ямальскими детьми отдыхают дети из ДНР. Планируется, что на следующую смену дети Донбасса также приедут. Президент РФ 24 февраля объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Жители Донбасса подвергались геноциду со стороны нацбатов и ВСУ — это также стало причиной для проведения спецоперации.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече в Крыму обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. О прошедшей рабочей встрече в Крыму сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале. «В ходе встречи с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Андреевичем Артюховым обсудили вопросы, связанные с восстановлением ДНР и развитием торгово-экономического сотрудничества» — написал Аксенов. При участии округа проходит восстановление Волновахи. Губернатор ЯНАО занимается организацией детского отдыха в Крыму. Ранее URA.RU рассказало, что в детском лагере ЯНАО в Краснодарском крае, вместе с ямальскими детьми отдыхают дети из ДНР. Планируется, что на следующую смену дети Донбасса также приедут. Президент РФ 24 февраля объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Жители Донбасса подвергались геноциду со стороны нацбатов и ВСУ — это также стало причиной для проведения спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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