Артюхов обсудил с Пушилиным вопросы помощи ДНР и организации детского отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече в Крыму обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. О прошедшей рабочей встрече в Крыму сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

«В ходе встречи с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Андреевичем Артюховым обсудили вопросы, связанные с восстановлением ДНР и развитием торгово-экономического сотрудничества» — написал Аксенов.

При участии округа проходит восстановление Волновахи. Губернатор ЯНАО занимается организацией детского отдыха в Крыму.

Ранее URA.RU рассказало, что в детском лагере ЯНАО в Краснодарском крае, вместе с ямальскими детьми отдыхают дети из ДНР. Планируется, что на следующую смену дети Донбасса также приедут. Президент РФ 24 февраля объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Жители Донбасса подвергались геноциду со стороны нацбатов и ВСУ — это также стало причиной для проведения спецоперации.

Фото: telegram-канал главы республики Крым Сергея Аксенова