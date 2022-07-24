Из-за наезда на лося на курганской трассе погибли два человека

25 июля 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

На курганской трассе из-за столкновения с лосем погибли два водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Курган-Шадринск-Екатеринбург в Катайском районе после столкновения с лосем погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Курганской области. «В Катайском районе 24 июля погибли два человека. Авария произошла около 03:45 ночи. Водитель Skoda Yeti двигался со стороны Кургана в сторону Екатеринбурга. На 159 километре трассы он наехал на лося, после чего машину отбросило на встречную полосу, где водитель столкнулся с Lada Priora», — говорится в сообщении ведомства. В результате аварии оба водителя, 1986 и 1985 года рождения, погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства и причины ДТП уточняются. Днем ранее, 23 июля, на трассе «Иртыш» в Мишкинском районе в аварии, произошедшей в 15:25 на 165 километре трассы Челябинск-Курган, пострадали дети. «32-летний водитель выезжал из Шумихи в поселок Мишкино, в машине находились жена и трое детей. Во время поездки мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с полуприцепом МАЗ 9389, буксируемым КАМАЗ. От удара легковой автомобиль Lada съехал в кювет и опрокинулся. Малолетние пассажиры, 6-летний мальчик и новорожденная девочка, пострадали», — сообщают в ведомстве. В ГИБДД уточняют, что несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

На трассе Курган-Шадринск-Екатеринбург в Катайском районе после столкновения с лосем погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Курганской области. «В Катайском районе 24 июля погибли два человека. Авария произошла около 03:45 ночи. Водитель Skoda Yeti двигался со стороны Кургана в сторону Екатеринбурга. На 159 километре трассы он наехал на лося, после чего машину отбросило на встречную полосу, где водитель столкнулся с Lada Priora», — говорится в сообщении ведомства. В результате аварии оба водителя, 1986 и 1985 года рождения, погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства и причины ДТП уточняются. Днем ранее, 23 июля, на трассе «Иртыш» в Мишкинском районе в аварии, произошедшей в 15:25 на 165 километре трассы Челябинск-Курган, пострадали дети. «32-летний водитель выезжал из Шумихи в поселок Мишкино, в машине находились жена и трое детей. Во время поездки мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с полуприцепом МАЗ 9389, буксируемым КАМАЗ. От удара легковой автомобиль Lada съехал в кювет и опрокинулся. Малолетние пассажиры, 6-летний мальчик и новорожденная девочка, пострадали», — сообщают в ведомстве. В ГИБДД уточняют, что несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.