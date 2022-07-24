В Тюмени раскрыли, как часто родственники насилуют детей

25 июля 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Каждое третье преступление против половой неприкосновенности детей совершали их близкие Фото: Анна Майорова © URA.RU Каждое третье преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних в Тюменской области совершалось родителями (отчимами), либо родственниками жертв. Информация об этом представлена в докладе уполномоченного по правам ребенка Андрея Степанова за 2021 год. «По итогам 2021 года количество преступлений против половой неприкосновенности детей возросло на 47,4%: со 179 в 2020 году до 264. Каждое третье преступление (78 из 264) совершено родителями (отчимами), а также лицами, имеющими родственные связи», — говорится в отчете уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова. Ранее URA.RU писало, что увеличение числа вышеназванных преступлений в 2021 году объяснили тем, что правоохранительные органы чаще стали выявлять скрытые факты насилия над детьми. При этом депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин предположил, что рост обусловлен нехваткой в УМВД региона участковых.

Каждое третье преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних в Тюменской области совершалось родителями (отчимами), либо родственниками жертв. Информация об этом представлена в докладе уполномоченного по правам ребенка Андрея Степанова за 2021 год. «По итогам 2021 года количество преступлений против половой неприкосновенности детей возросло на 47,4%: со 179 в 2020 году до 264. Каждое третье преступление (78 из 264) совершено родителями (отчимами), а также лицами, имеющими родственные связи», — говорится в отчете уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова. Ранее URA.RU писало, что увеличение числа вышеназванных преступлений в 2021 году объяснили тем, что правоохранительные органы чаще стали выявлять скрытые факты насилия над детьми. При этом депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин предположил, что рост обусловлен нехваткой в УМВД региона участковых.