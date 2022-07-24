Курганцы шутят и ругаются из-за новости про повышение средней зарплаты в области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцев возмутила новость о повышении зарплат. За последний месяц заработок составил около 40 000 рублей (на 8,5% больше, чем годом ранее). Свое недовольство подписчики выражают в комментариях под постом с новостью в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые подписчики гневно отнеслись к такой информации, но большая часть решила посмеяться над новостью. «Зарплата в Кургане стала 40 тысяч, цены на продукты снизились на 50%. Все малоимущие получили по квартире на каждого члена семьи. Всем пенсионерам выдали по участку по 10 соток земли… А потом прозвенел будильник, и я проснулась», — пишет Юлия Иванова.

Валентина Ульянова считает иначе, объясняя низкий доход других курганцев их нежеланием работать. «Ну почему вы такие все злющие? Мне уже 60 лет, я давно на пенсии, но захотела поработать. Сначала работала за 20 тысяч, потом перешла на другую работу и получала там 35 тысяч, а ведь я старая уже. Прихожу к выводу, что вы все нытики ленивые. Хотите сидеть просто так и получать 40 тысяч минимум. Если шевелиться, можно в наше время больше зарабатывать», — пишет подписчица. Остальные пользователи были с ней не согласны, ответив тем, что они не появляются дома из-за работы, но при этом получают копейки.

Ранее URA.RU писало, что средние зарплаты курганцев выросли до 40 000 рублей. Наиболее высокая зарплата у сотрудников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. В мае их средний заработок составил 55 207 рублей.

Некоторые комментаторы шутят про то, что это все сон и они никак не могут проснуться Скрин из комментариев в социальной сети «ВКонтакте»

Некоторые же комментаторы удивляются, как при такой средней зарплате в область не приезжают на заработки Скрин из комментариев в социальной сети «ВКонтакте»