В отдаленном районе ЯНАО возобновили плановые обследования

Медицинские осмотры в Пуровском районе ранее приостановили из-за поломки рентген- аппарата Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поликлинике Тарко-Салинской центральной районной больнице закончили ремонтировать рентгенологический аппарат, из-за которого были приостановлены плановые обследования в Пуровском районе. Теперь они возобновлены, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Сообщаем вам, что в поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ завершен ремонт рентгенологического аппарата. Плановые и экстренные исследования возобновлены в полном объеме и проводятся по направлению лечащего врача», — рассказали в telegram-канале больницы.

Ранее URA.RU сообщало, что жители одного из районов ЯНАО остались без плановых обследований. Причиной временной приостановки стала поломка рентгенологического аппарата.