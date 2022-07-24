24 июля 2022
23 июля 2022

В отдаленном районе ЯНАО возобновили плановые обследования

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового кабинета компьютерной томографии в областной детской клинической больнице. Екатеринбург, рентген, снимок, рентгеновский снимок, томограмма
Медицинские осмотры в Пуровском районе ранее приостановили из-за поломки рентген- аппарата Фото:

В поликлинике Тарко-Салинской центральной районной больнице закончили ремонтировать рентгенологический аппарат, из-за которого были приостановлены плановые обследования в Пуровском районе. Теперь они возобновлены, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Сообщаем вам, что в поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ завершен ремонт рентгенологического аппарата. Плановые и экстренные исследования возобновлены в полном объеме и проводятся по направлению лечащего врача», — рассказали в telegram-канале больницы.

Ранее URA.RU сообщало, что жители одного из районов ЯНАО остались без плановых обследований. Причиной временной приостановки стала поломка рентгенологического аппарата.

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В поликлинике Тарко-Салинской центральной районной больнице закончили ремонтировать рентгенологический аппарат, из-за которого были приостановлены плановые обследования в Пуровском районе. Теперь они возобновлены, сообщили в пресс-службе медучреждения. «Сообщаем вам, что в поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ завершен ремонт рентгенологического аппарата. Плановые и экстренные исследования возобновлены в полном объеме и проводятся по направлению лечащего врача», — рассказали в telegram-канале больницы. Ранее URA.RU сообщало, что жители одного из районов ЯНАО остались без плановых обследований. Причиной временной приостановки стала поломка рентгенологического аппарата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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