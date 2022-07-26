В полиции объяснили запрет на въезд китайских специалистов в ЯНАО

На время суда китайской компании разрешили привлекать иностранных специалистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция запретила ямальскому филиалу китайской нефтегазовой компании «Чжунмань» привозить высококвалифицированных специалистов иностранного происхождения из-за того, что организация нарушила законодательство РФ. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по ЯНАО.

«УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу принято решение о запрете открытому акционерному обществу в течение двух лет привлекать иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов в связи с нарушением организацией законодательства Российской Федерации», — сообщили в ведомстве. Сама организация с этим не согласилась и обратилась в суд.

Оперативно связаться с представителями компании не удалось. На звонки корреспондента там никто не ответил. Ранее сообщалось, что филиалу ОАО «Чжунмань» удалось на время суда приостановить запрет ямальской полиции.