26 июля 2022
25 июля 2022

В полиции объяснили запрет на въезд китайских специалистов в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
На время суда китайской компании разрешили привлекать иностранных специалистов Фото:

Полиция запретила ямальскому филиалу китайской нефтегазовой компании «Чжунмань» привозить высококвалифицированных специалистов иностранного происхождения из-за того, что организация нарушила законодательство РФ. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по ЯНАО.

«УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу принято решение о запрете открытому акционерному обществу в течение двух лет привлекать иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов в связи с нарушением организацией законодательства Российской Федерации», — сообщили в ведомстве. Сама организация с этим не согласилась и обратилась в суд.

Оперативно связаться с представителями компании не удалось. На звонки корреспондента там никто не ответил. Ранее сообщалось, что филиалу ОАО «Чжунмань» удалось на время суда приостановить запрет ямальской полиции.

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Полиция запретила ямальскому филиалу китайской нефтегазовой компании «Чжунмань» привозить высококвалифицированных специалистов иностранного происхождения из-за того, что организация нарушила законодательство РФ. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по ЯНАО. «УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу принято решение о запрете открытому акционерному обществу в течение двух лет привлекать иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов в связи с нарушением организацией законодательства Российской Федерации», — сообщили в ведомстве. Сама организация с этим не согласилась и обратилась в суд. Оперативно связаться с представителями компании не удалось. На звонки корреспондента там никто не ответил. Ранее сообщалось, что филиалу ОАО «Чжунмань» удалось на время суда приостановить запрет ямальской полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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