Власти ЯНАО решили вопрос с расходами на землю для медиков

Власти ЯНАО выделяют деньги на расходы медикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО выделяют деньги городам и поселкам округа для возмещения расходов медикам на кадастровые работы по участкам, которые специалисты получают бесплатно. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Документом предполагается доведение субвенций муниципальным образованиям на возмещение медикам расходов в 2023 году на кадастровые работы по земельным участкам, передаваемым на безвозмездной основе», — говорится в пояснении пресс-службы правительства к документу. Постановление еще не подписано губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

В пресс-службе правительства региона URA.RU сообщили, что стоимость кадастровых работ начинается от пяти тысяч рублей. «К 2025 году планируется предоставить порядка 240 земельных участков», — уточнили в ведомстве.

Ранее депутат заксобрания ЯНАО Максим Лазарев предложил упростить получение земли Он считает, необходимо сократить срок постоянного проживания в регионе для выдачи участков многодетным семьям.